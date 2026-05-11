Bove: “Spero la Roma vada in Champions. La Serie A? In futuro non nego che mi piacerebbe tornare”

11/05/2026 | 17:57:58

L’ex centrocampista di Roma e Fiorentina ora in forza al Watford, Edoardo Bove, ha parlato ai media durante la celebrazione degli 80 anni della Boreale. Queste le sue parole come riportate da La Gazzetta dello Sport:

“La Roma in Champions? Spero che ci vadano, lo dico per la piazza e per i miei ex compagni. Ieri contro il Parma è stata una partita molto importante. La Roma cerca sempre di fare il possibile per ottenere il massimo. Gasperini ha le sue idee e sta portando avanti una stagione importante. Il derby? Sabato prossimo farò il compleanno e spero in un regalino… Non so se andrò allo stadio. Continuo a sentire i miei ex compagni di Fiorentina e Roma, anche José Mourinho: le esperienze condivise non si dimenticano. Come non dimentico per esempio Paulo Dybala, un campione che mi è stato sempre vicino: è uno dei più forti con cui ho giocato. L’esperienza in Inghilterra? Mi sono trovato bene a Londra, un’esperienza nuova. Lì il calcio è differente rispetto al nostro, è più verticale, con lanci lunghi, non è molto costruito. La Serie A è un campionato importante, in futuro non nego che mi piacerebbe tornare. Col Watford volevo mettermi alla prova in una realtà diversa. Forse non ho avuto la possibilità di mettere con continuità minuti sulle gambe, ma l’esperienza è del tutto positiva, questo club inglese mi ha dato la possibilità di ripartire e ne sono orgoglioso”.

Foto: Instagram Bove