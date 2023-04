Bove-Pellegrini-Abraham: tris Roma sull’Udinese e terzo posto in solitudine

La Roma batte 3-0 l‘Udinese e continua la corsa verso la qualificazione alla Champions League. Buona Roma, che ha tenuto bene il campo, controllando i friulani che hanno sprecato la chance per riaprire la gara con Pereyra da calcio di rigore.

Gara sbloccata al minuto 37 sugli sviluppi di un calcio di rigore: dopo il palo (il secondo consecutivo per i giallorossi) colpito da Bryan Cristante, è lesto il giovane Edoardo Bove ad avventarsi sulla respinta e segnare il suo primo gol in Serie A.

Prima occasione per Smalling al 22′, para Slilvestri, dopo anche un’occasione di Mancini. Al 33′, Wijnaldum ha impegnato ancora Silvestri con un tiro da fuori. Molta Roma, poco Udinese, giallorossi meritatamente in vantaggio dopo i primi 45 minuti di gioco.

Nella rirpesa, molte emozioni. Raddoppia la Roma con un super gol del capitano Lorenzo Pellegrini, al 55′.

Udinese che non si arrende e al 69′ Pereyra ha la chance di riaprire i giochi. Calcio di rigore del friulano, para Rui Patricio. Secondo rigore sbagliato in questa partita.

Udinese che alza bandiera bianca, la Roma chiude i conti al 92′ con un gran colpo di testa di Abraham. La Roma vince e vola a 56, al terzo posto. L’Udinese resta a 39.

