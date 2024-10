Bove: “Partita speciale per me. Gol? Giusto non esultare”

Il centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo casalingo per 5-1 contro la Roma.

Queste le sue parole: “Per me era una partita speciale. Do sempre tutto in campo, oggi abbiamo fatto un lavoro enorme. Abbiamo sfruttato le occasioni, ma è da sottolineare il lavoro di tutta la squadra che ha meritato la vittoria”.