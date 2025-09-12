Bove: “La Fiorentina e Firenze per sempre un posto speciale nel mio cuore”

12/09/2025 | 17:44:22

Toccante messaggio, attraverso i social, di Edoardo Bove nei riguardi della Fiorentina, dei tifosi viola e della città che lo ha accolto.

“Cara ACF Fiorentina, ti ringrazio dal profondo del cuore. Mi sei stata vicina nel momento più difficile della mia vita e questo non lo dimenticherò mai.

Ci abbiamo provato in tutti i modi…Mi piace pensare però, che la nostra storia insieme non finisca qui!

Cari Fiorentini, in così poco tempo, siete riusciti ad occupare un posto speciale nel mio cuore. Porterò sempre con me il vostro amore incondizionato.

Il nostro spirito guerriero mai sarà domato!

Cara Firenze, sono arrivato in un momento di debolezza e mi hai fatto subito sentire a casa. Poi sono caduto, e mi hai dato la forza di Rialzarmi. Te ne sarò per sempre grato!

Firenze sei stata due volte Rinascita”.

Foto: twitter fiorentina