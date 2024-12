Bove ha ripreso conoscenza e respira autonomamente

Arrivano notizie confortanti per Edoardo Bove. Trasportato all’ospedale dopo il malore avvenuto al 17’ di Fiorentina–Inter, il centrocampista ha ripreso conoscenza e respira autonomamente. In ospedale ci sono i dirigenti viola Ferrari e Pradè, poco fa è arrivato l’allenatore Palladino. Ma intanto dall’ospedale di Careggi arrivano le prime notizie dopo uno spavento fortissimo, in attesa di un comunicato ufficiale che dia ulteriori aggiornamenti.

