Edoardo Bove, centrocampista classe 2002 della Roma, ha commentato ai canali ufficiali del club capitolino il pareggio senza reti di oggi contro il Siviglia. Ecco un estratto delle sue parole:

Sul Siviglia

“È una grandissima squadra. Stiamo facendo bene, stiamo iniziando a capire tutti i meccanismi, tutti i consigli che ci dà il mister e li mettiamo in pratica. In ogni amichevole miglioriamo”.

Sull’intensità richiesta da Mourinho

“È la prima cosa che ci chiede il mister e lo dimostriamo in ogni partita: non le prendiamo sotto gamba e ci mettiamo la stessa intensità che dovremo poi mettere nelle gare ufficiali”.

Sulla fiducia nei giovani da parte dell’allenatore portoghese

“Ci dà un sacco di consigli, ci aiuta, ci motiva. È un grandissimo modo per crescere. Questo ci dà grande forza per fare sempre meglio in partita”.

Foto: Instagram Bove