Bournemouth, tris al Milan (in 10 dal 28′ per follia di Maignan). L’Ajax batte l’Atalanta nel finale con Arokodare e Ouazane

22/10/2026 | 22:55:40

Il Bournemouth travolge 3-0 il Milan. La squadra di Rose parte forte già dal primo minuto, inglesi dominanti in lungo e in largo. Tante occasioni create, gol sfiorati a più riprese e alla fine diversi episodi chiave, a partire dal primo calcio di rigore dopo il fallo di mano di De Winter e poi segnato da Kluivert. Nessuna reazione del Milan ed un Bournemouth in totale controllo, poi la follia di Maignan al 28′, che espulso regala un altro rigore agli inglesi e Tavernier raddoppia. All’84’ arriva il tris degli inglesi. Splendido gol su punizione diretta di Adli che scavalca la barriera con il mancino.

In Conference League Arokodare e Ouazane condannano l’Atalanta alla sconfitta per 2-0. Vantaggio olandese che arriva solo all’87’, nel recupero i lancieri firmano il raddoppio contro la squadra di Sarri.

foto x bournemouth