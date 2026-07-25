Bournemouth, senti Rose: “Vogliamo Antonio Silva e lui vuole noi”

25/07/2026 | 11:23:11

Il neoallenatore del Bournemouth Marco Rose avrà il non facile compito di sostituire Andoni Iraola, volato a Liverpool sponda Reds. Intanto, le trattative per portare Antonio Silva dal Benfica alle Cherrys procedono spedite, come conferma lo stesso tecnico ai microfoni di BBC Sports: “Non è un segreto che vogliamo quel giocatore. Siamo in trattative e il giocatore è molto vicino. Non sta a me dire altro. Vogliamo questo giocatore, vuole unirsi a noi e i club stanno parlando. Lo stiamo aspettando.”

Foto: Instagram Antonio Silva