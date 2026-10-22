Bournemouth, Rose: “Abbiamo soffocato il Milan, possiamo competere con tutti”

23/10/2026 | 00:03:36

Le parole del tecnico del Bournemouth Marco Rose a Sky: “Abbiamo pressato tanto e avuto diverse occasioni. L’espulsione ha inevitabilmente avuto un peso sulla partita, ma abbiamo giocato bene, li abbiamo soffocati e non gli abbiamo permesso niente. Penso che il club deve continuare ad essere umile. Sappiamo che possiamo competere con tutti e ovunque, ma la stagione è lunga. Abbiamo perso alcuni giocatori, altri stanno tornando. Abbiamo tante partite, Premier League, Europa, coppa. La tensione con la panchina del Milan? Tutti vogliono vincere e competere, anche durante la partita. È stato tutto molto intenso. Poi ci siamo stretti le mani”.

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