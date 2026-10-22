Bournemouth-Milan, Kluivert: “La Roma vincerà lo scudetto”. E su papà Patrick…

22/10/2026 | 09:44:43

Justin Kluivert si prepara ad affrontare il Milan con la maglia del Bournemouth in Europa League. L’attaccante olandese ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida contro i rossoneri, della sua esperienza alla Roma e dei ricordi del padre Patrick, ex giocatore del Diavolo.Sul Milan, Kluivert ha dichiarato: “Affronteremo una grande squadra, con una storia importante. Il Milan ha sempre avuto grandi giocatori e li ha anche adesso. Il loro inizio di stagione è stato importante e per noi sarà dura, ma non sarà semplice neppure per i rossoneri”.L’attaccante vuole provare a battere i rossoneri dopo averli affrontati ai tempi della Roma: “Beh, se ci pensate, una volta perdi, una volta pareggi e… rimane soltanto una cosa da fare, ovvero vincere. Quindi facciamolo domani (stasera, ndr)”.Kluivert ha parlato anche di Luka Modric, sottolineando il valore del centrocampista croato: “È una cosa speciale per me. Giocare contro un calciatore del genere è davvero molto bello e non capita certo tutti i giorni di sfidare un campione che ha vinto il premio di migliore al mondo”.Spazio poi alla Roma, squadra che continua a seguire con affetto anche grazie all’amico Donyell Malen: “Assolutamente sì. Uno dei miei migliori amici, Donyell Malen, gioca lì e quindi seguo la Roma che sta facendo benissimo in questa stagione. Per me sempre… ‘Forza Roma’”. Alla domanda su chi vincerà lo scudetto, la risposta è stata secca: “La Roma”.Infine, il ricordo del padre Patrick e della sua esperienza al Milan: “Penso che i tifosi del Milan abbiano sentimenti contrastanti nei confronti di mio padre perché lui ha segnato contro di loro in una finale di Champions League vinta dall’Ajax, ma ha anche giocato con la maglia rossonera. Il periodo che ha trascorso a Milano comunque è stato fantastico e ha tanti bei ricordi, soprattutto dei tifosi e dell’amore che hanno per la loro squadra”.

Foto: instagram Bournemouth