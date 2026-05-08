Bournemouth, il club sospende Jimenez: avrebbe scritto dei messaggi inappropriati a una 15enne

08/05/2026 | 16:00:30

Il Bournemouth ha annunciato la sospensione del calciatore Alex Jiménez a seguito di alcuni post diffusi sui social riguardanti il giocatore. Secondo tali post, il calciatore sarebbe coinvolto in una conversazione privata con una ragazza di 15 anni contenente frasi considerate inappropriate.

Questo il comunicato del club:

“L’AFC Bournemouth è a conoscenza dei post che circolano sui social media riguardanti il ​​terzino destro Álex Jiménez.

Il club comprende la gravità della questione e ha avviato un’indagine.

Di conseguenza, Alex non sarà incluso nella rosa per la partita di Premier League di domani contro il Fulham e il club non rilascerà ulteriori commenti al momento”.

Foto: sito Bournemouth