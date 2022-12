Bounou: “Vogliamo essere il primo paese arabo ad accedere alle semifinali”

Bounou, portiere del Marocco che si è messo in mostra in questo Mondiale, ha parlato alla vigilia di Marocco-Portogallo, dichiarando il loro desiderio di accedere alle semifinali: “Siamo orgogliosi di essere arrivati fin qui. Cercheremo di continuare la nostra storia in questo Mondiale. Siamo uniti e se Dio vuole saremo il primo Paese arabo a raggiungere le semifinali. Siamo una famiglia. Sentiamo il sostegno di tutti gli arabi. Anche africani, tutti ci sostengono e cercheremo di fare del nostro meglio”.

Foto: Twitter Uefa