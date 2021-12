BOULAYE DIA, DA ELETTRICISTA A PROTAGONISTA CON IL VILLARREAL

In questo turno pre-natalizio di Liga il Villarreal ha travolto 5-2 l’Alaves ottenendo quella che di fatto è la quinta vittoria consecutiva tra campionato e coppa. Nella goleada di ieri della squadra di Emery è stato protagonista anche Boulaye Dia, autore di una doppietta. Nato il 16 novembre 1996 a Oyannax (Senegal), Boulaye fino al 2017 ha condiviso fin dalla giovane età la passione per il calcio con il suo lavoro: durante la settimana faceva l’elettricista e qualche allenamento mentre nei weekend la partita. Tutto questo fino a quando non è avvenuto il suo trasferimento al Jura Sud, club della quarta divisione francese dove mette in mostra le proprie qualità tecniche. Nel 2018 il Reims mette gli occhi su di lui e decide di acquistarlo portandolo in Ligue 1. La sua consacrazione nel campionato francese avviene sopratutto durante la scorsa stagione con 16 gol in 40 presenze che lo portano a finire sotto i riflettori di molti club europei, tra cui il Villarreal che a luglio ha anticipato la concorrenza offrendo al Reims 15 milioni e a Dia un contratto di cinque anni. L’adattamento del centravanti franco-senegalese in Spagna è ancora in corso: finora sono 5 le reti messe a segno con il sottomarino giallo, due delle quali appunto ieri sera contro l’Alaves. Emery e tutti i tifosi ora sperano che la doppietta gli abbia dato uno slancio definitivo per affermarsi anche in Liga.