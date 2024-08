Boulaye Dia alla Lazio: tutto in una settimana (accordo, visite e firma)

Boulaye Dia è un colpo molto interessante per la Lazio. Operazione da circa 11 milioni bonus compresi. Tutto in poco più di una settimana: l’8 agosto vi avevamo raccontato lo scatto a sorpresa della Lazio, il 9 l’accordo totale con la Salernitana e da quel momento è stata una discesa senza ostacoli. Oggi Dia si è presentato a Formello per visite e firma, aspettiamo l’annuncio.

Foto: Instagram Dia