Botta e risposta Isaksen-Odgaard: è 1-1 tra Bologna e Lazio all’intervallo

07/12/2025 | 18:50:32

Terminato il primo tempo della gara tra Lazio e Bologna. Bel primo tempo, tutto in due minuti con il botta e risposta tra Isaksen e Odgaard.

Primo quarto d’ora con diverse chance, da una parte e dall’altra. La più clamorosa ce l’ha la Lazio al 14′, perde palla il Bologna, Castellanos serve Isaksen che si presenta in area ma viene fermato da Ravaglia. Risponde il Bologna alla mezz’ora, altra palla persa, erroraccio di Marusic che serve Odgaard che da solo davanti a Provedel gli calcia addosso.

Al 38′ la sblocca la Lazio. Zaccagni calcia in porta, Ravaglia non è al massimo, irrompe Isaksen che insacca sulla respinta. Secondo gol in campionato per lui.

Il vantaggio dura pochissimo. Al 40′, pareggia il Bologna. Zortea si libera di Nuno Tavares, conclusione deviata da Provedel sul palo, anche in questo caso sulla respinta irrompe Odgaard e insacca. Pareggio all’Olimpico. Il Bologna ha addirittura la chance del vantaggio, al 43′ Miranda con un pallonetto batte Provedel, si salva la Lazio con un intervento sulla linea di Romagnoli.

Finisce 1-1 un bel primo tempo all’Olimpico.

Foto: sito Lazio