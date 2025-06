Boto (ds Flamengo): “Wesley vale 30 milioni. Juve e Roma? Per ora solo chiacchiere”

22/06/2025 | 10:59:03

José Boto, direttore sportivo del Flamengo, si è raccontato a cuore aperto alla Gazzetta dello Sport, toccando con schiettezza diversi temi caldi. A partire da Wesley, il terzino finito nel mirino di Juventus e Roma: “Ufficialmente non c’è nulla, ufficiosamente… qualcosa si muove – ha ammesso Boto – Ma chi parla di 20 milioni è fuori strada: ne servono almeno trenta. Wesley è pronto per l’Europa, lo vedremo dopo il Mondiale. Ma non abbiamo alcun obbligo di cederlo”. L’intervista si è poi spostata su un’eventuale suggestione europea in panchina: “Se dovessi scegliere un allenatore europeo per vincere, prenderei Conte. Ma per lo stile Flamengo l’ideale sarebbe De Zerbi, che ho conosciuto ai tempi dello Shakhtar: è un genio, anche se spero resti Filipe Luis. Ha lo stesso spirito di sacrificio di De Zerbi, ma con più calma”. Non poteva mancare un pensiero su Carlo Ancelotti, prossimo alla panchina del Brasile: “Carlo ha una mentalità europea ma conosce e rispetta profondamente la cultura brasiliana. È il profilo perfetto per la Seleção”. Infine, la provocazione diventa suggestione: “Chi vorrei portare al Flamengo dopo Danilo e Alex Sandro? Per quello che ci serve oggi, direi Vlahovic. Il problema non sarebbero i soldi, ma convincere certi big a venire in Brasile. Però nel calcio, mai dire mai…”.

Foto: Instagram Wesley