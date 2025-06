Boto (ds Flamengo): “Non è questione di qualità. Ma i club europei hanno più disponibilità economica”

13/06/2025 | 21:45:57

Intervenuto in conferenza stampa all’arrivo ad Atlantic City, il direttore sportivo del Flamengo José Boto ha commentato la situazione della sua squadra in vista del Mondiale per Club: “A volte non è una questione di qualità della rosa – ha esordito – ma piuttosto delle competizioni in cui è impegnata. Non ho dubbi che il Flamengo potrebbe lottare per i primi posti in una Premier League. Ma bisogna abituarsi a giocare a quel ritmo.

Poi ha proseguito: “Le loro condizioni finanziarie sono molto superiori – ha proseguito -. Il Benfica, che potrebbe essere il nostro avversario, proviene da un campionato europeo periferico ma ha tre attaccanti che costano più di 20 milioni di euro ciascuno. Questa è la potenza economica degli europei” ha proseguito.

