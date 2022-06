Botman non aspetta più il Milan. Il Newcastle pronto a chiudere

Sven Botman ha aspettato il Milan per una vita, ma siccome ormai non dipende più di lui, la pazienza è finita. Ha sempre messo il Milan in cima alla lista, ma la situazione di stallo sta portando a una svolta. Secondo quanto raccontato da Sportitalia, il difensore centrale del Lille ha ormai deciso di accettare la proposta del Newcastle per una cifra che, bonus compresi, sfonderebbe il muro dei 40 milioni (i rossoneri avevamo trovato un’intesa per circa 30 milioni più bonus). Siamo in uno stato avanzato, il Milan deve ancora annunciare i rinnovi di Maldini e Massara, la pazienza di Botman è al capolinea.

Foto: Twitter Lille