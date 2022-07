BOTHEIM, L’AMICO DI HAALAND PER LA SALERNITANA

Erik Botheim è il nuovo acquisto della Salernitana, l’attaccante arriva dopo lo svincolo dal Krasnodar, arrivato in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina. Il classe 2000 sarà la nuova punta di Nicola e garantirà gol e strapotere fisico.

Il norvegese sale alla ribalta grazie alla partecipazione del Bobo Glimt in Conference League. Nella sua prima competizione europea, Erik mette a segno sette gol, tre dei quali alla Roma di Mourinho, nella rocambolesca vittoria per 6-1. La sua carriera però è iniziata senza non troppe difficoltà.

Acquistato nel 2017 dal Rosemborg, con i campioni di Norvegia però non riesce a dare il massimo, collezionando solamente 4 gol in tre stagioni.

Dopo la rescissione arriva la chiamata del Bodo Glimt e il resto è tutto da scrivere. Con 22 gol in 46 partite, aiuta la piccola squadra a Nord della Norvegia a laurearsi campione per due anni consecutivi. Da qui l’interesse del Krasnodar che decide di investire su di lui. Il club russo infatti acquista a gennaio il norvegese per una cifra intorno ai 7.5 milioni di euro. Con lo scoppio della guerra in Ucraina il campionato si ferma e con lui anche il gol di Botheim.

Grazie all’accordo tra club e Fifa i calciatori sotto contratto con un club russo, a causa dello scoppio della guerra, sono liberi di svincolarsi. Il gemello di Haaland, con l’attaccante del City ha condiviso tutte le giovanili della nazionale è pronto per una nuova avventura, fuori dalla Norvegia, in Italia con la maglia della Salernitana.

Da Erling a Erik, il duo norvegese, che a suon di balletti, canzoni, ma soprattutto gol, vuole prendersi l’Europa.

Foto: Twitter Norvegia