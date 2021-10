BOTHEIM, L’AMICO DI HAALAND CHE HA AFFONDATO LA ROMA

Nel 6-1 con cui il Bodo/Glimt ha affondato la Roma in Conference League, c’è certamente la firma di Erik Botheim, attaccante norvegese, classe 2000, che ha realizzato una doppietta e fornito tre assist ai compagni. Una prestazione praticamente perfetta del 21enne, che ha messo in ginocchio i giallorossi infliggendo una pesante umiliazione a José Mourinho.

Un giocatore con ottime caratteristiche, che la porta la vede e come, anche se non sarà una macchina da goal come il suo amico Erling Braut Haaland.

Il giustiziere giallorosso, infatti, è cresciuto insieme al gigante, ora al Borussia Dortmund, che però ha dimostrato di avere quella marcia in più per i massimi livelli, sbocciando al Salisburgo prima e ora al Borussia.

Tornando a Botheim, nella gara contro la Roma, ha dimostrato tutto il repertorio. Prima all’8′, al termine di un’azione orchestrata e finalizzata nel migliore dei modi, con il triangolo perfetto con Fet, con cui ha messo fuori casa la difesa giallorossa, prima di mandare la palla alle spalle di Rui Patricio. Poi, al 53′, spingendo in rete tutto solo al centro dell’area l’assist dalla destra di Sampsted. A completare l’opera i tre servizi vincenti per i compagni nel trionfo largo quanto inaspettato dei norvegesi.

Un ragazzo cresciuto nelle giovanili del Lyn, per passare poi nel 2017 al Rosenborg, storico club norvegese con trascorsi anche in Champions League. Poi dallo scorso febbraio l’approdo al Bodo/Glimt, dove ha iniziato ad avere una media realizzativa straordinaria, segnando 13 gol in 22 presenze, attirando anche le attenzioni di diversi club più prestigiosi. Club che dopo la doppietta di ieri con la Roma, probabilmente approfondiranno i sondaggi nei suoi confronti, vista anche la giovanissima età.

Un po’ come accaduto con Hauge, l’estate 2020 con il Milan, ora Botheim può aver attirato le attenzioni di club più importanti proprio con la sfida ai giallorossi.

Poi, se a sponsorizzarlo c’è anche uno come Haaland, allora le cose sono più semplici. Tra i due, infatti, c’è un’intesa incredibile, dentro e fuori dal campo. Quella tra Botheim e Haaland è un’amicizia nata anni fa sui campi di gioco e che tutt’ora prosegue nel tempo libero, lontano dai riflettori. I due attaccanti hanno condiviso tutto il percorso nelle giovanili delle nazionali della Norvegia, dall’Under 15 fino all’Under 19, instaurando un rapporto molto solido anche nella vita privata.

Poi Haaland ha spiccato il volo verso il calcio che conta, ma ora anche Botheim è pronto per dimostrare il suo valore nel grande calcio.

