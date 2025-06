Botafogo, Correa si presenta: “Non vedo l’ora di iniziare, è una sfida molto importante”

14/06/2025 | 19:24:11

Correa si è presentato da nuovo giocatore del Botafogo, le sue prime parole: “Sono molto felice, non vedo l’ora di iniziare. Sono contento dell’accoglienza che mi hanno riservato i miei compagni di squadra. Per me è una sfida molto importante. Ho molti amici brasiliani, ne ho conosciuti molti in questi dieci anni in Europa. Lucas Leiva, Luiz Felipe, Luis Henrique, Andreas Pereira, molti di loro mi hanno aiutato e hanno giocato insieme. Capisco e parlo un po’ la lingua”

FOTO: Instagram Botafogo