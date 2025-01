Bosz (PSV): “Ai playoff Juventus o Feyenoord? Sorteggio duro”

Il PSV Eindhoven nella fase playoff della Champions League affronterà la Juventus o i connazionali del Feyenoord. Il tecnico Peter Bosz, interrogato in merito, non si espone troppo: “Per noi non è un sorteggio ideale, lo sappiamo bene perché la Juve l’abbiamo già incontrata nel girone e abbiamo perso, mentre per quanto riguarda il Feyenoord si preferisce sempre non giocare contro un club del tuo Paese”.

Foto: Instagram PSV