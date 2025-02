Bosz: “Passati 5 mesi dall’ultima sfida con la Juventus, spero in un risultato diverso”

Domani, alle ore 21:00, andrà in scena il match d’andata tra Juventus e PSV. Una partita molto importante per l’andamento della stagione di entrambe le compagini. A parlarne, nella conferenza stampa della vigilia, è stato il tecnico degli olandesi Bosz. Queste le sue parole: “Pareggio contro il Willem II? Qualcosa resta sempre lo sappiamo, ma questo fa parte del calcio. Ieri ci siamo allenati e la cosa è finita lì, adesso prepariamo la Juventus. Ci sono troppi alti e bassi, se si vuole giocatore al top bisogna sempre essere al massimo. Lang? Lui è un bravo ragazzo, sono gesti che arrivano dalla frustrazione, può succedere. Sono cose che non devono essere ingrandite troppo. Abbiamo bisogno del sostegno dei nostri tifosi, soprattutto nei momenti più difficili. Juventus? Dall’ultima sfida è passato troppo tempo. Sia noi che loro abbiamo altri giocatori. Noi proviamo sempre ad imparare dalle sfide precedenti perché si può sempre imparare. Sono passati 5 mesi, adesso si gioca in modo diverso e mi auguro che anche il risultato possa essere diverso”.

FOTO: Instagram PSV