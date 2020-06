Bosz: “Oggi fatti troppi errori. Quando giochi con il Bayern non puoi permettertelo”

Intervistato al termine della gara persa contro il Bayern Monaco, Peter Bosz, tecnico olandese del Bayer Leverkusen, ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi: “Oggi abbiamo perso con una squadra di alto livello. Persino i primi 30 minuti in cui eravamo ancora in gara, sentivo che non lo saremmo stati in condizioni normali. Ciò era certamente dovuto al Bayern, ma anche a noi. Oggi abbiamo fatto troppi errori. Non puoi permetterlo contro il Bayern. Non dovrebbe succedere a una squadra come noi che negli ultimi tre minuti ottenere due gol prima della pausa. Il Bayern ha giustamente vinto oggi.”