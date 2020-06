Bosz non sottovaluta il Saarbrucken: “Hanno eliminato due squadre di Bundesliga, dobbiamo rispettarli”

Alla vigilia della semifinale di Coppa di Germania contro il Saarbrucken, Peter Bosz, tecnico del Bayer Leverkusen, ha presentato la gara: “Sappiamo che hanno eliminato due squadre della Bundesliga e altre due squadre professioniste. Non dobbiamo sottovalutarli. Non useremo questa semifinale per dare minutaggio ai giocatori che non hanno giocato molto e fa riposare chi ha giocato di più. Siamo quasi alla fine della stagione, e vogliamo assolutamente andare in finale.”

Foto: Kicker