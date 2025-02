Bosz: “La Juventus è un top club, ma spero che sia una serata memorabile”

Domani, alle ore 21:00, andrà in scena il match tra PSV e Juventus. Tutto ripartirà dal risultato dell’andata di 2-1 a favore di bianconeri. A parlarne, durante la conferenza stampa di rito, è stato il tecnico del club olandese Bosz. Queste le sue parole: “Siamo ancora in corsa per la Champions League, in campionato e in coppa. Sicuramente un club come il PSV non può permettersi di perdere così tanti punti. Stiamo analizzando la situazione e siamo noi che dobbiamo cambiare la situazione. Boscagli? Si è allenato di nuovo ieri e tra poco lo farà di nuovo, mentre la disponibilità di Til per domani è incerta. Quella di domani sarà una gara diversa rispetto a quella dell’andata perché siamo chiamati a vincere. Giochiamo in casa, nel nostro stadio. Sperò che sarà una serata di Champions davvero memorabile. Sto cercando di cambiare qualcosa per entrare nella testa dei calciatori. Voglio una squadra che tenga palla. La Juventus ha fatto tanti pareggi in stagione, ma rimane un top club ed è reduce dalla vittoria contro l’Inter”.

FOTO: Instagram PSV