Bosz: “Juve? Noi vogliamo vincere, pensiamo solo a questo. Aranguiz? Spero possa rinnovare”

Peter Bosz, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato alla vigilia della gara con la Juventus in Champions. Queste le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa: “Formazione? Sicuramente faremo due cambi, ma dal momento che possiamo convocare solo 18 giocatori vedrete questi due, poi il resto lo vedrete domani sul campo. Juve? Vogliamo vincere, pensiamo solo a questo. Aranguiz è in scadenza di contratto? Ovviamente è un giocatore bravo e importante. E ci piace avere giocatori così. Mi piacerebbe che rinnovasse. Havertz?

Come ho già detto prima, a me piace lavorare con giocatori bravi. Kai però non può battere la Juve da solo, quindi preferisco parlare della squadra che dei singoli. Noi siamo ancora dietro, l’Atletico gioca in casa con la Lokomotiv Mosca e purtroppo sarà difficile per noi qualificarci”.

