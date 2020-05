Bosz: “Grande prestazione di tutti, non solo di Havertz. Meno male che esiste il VAR”

Peter Bosz, tecnico del Bayer Leverkusen ha commentato la vittoria delle Aspirine contro il Borussia Monchengladbach: “Sapevamo che era una partita importante in chiave Champions League. Abbiamo giocato con coraggio sin dall’inizio del match. Mi è piaciuta la prestazione, i ragazzi stanno interpretando molto bene il nostro modo di giocare. Abbiamo giocato molto bene, nel primo tempo in particolare. Il secondo è stato più difficile, ma nel complesso è stata una buona prestazione. Kai Havertz ha giocato un po’ meglio che contro il Werder Brema, ma non si tratta solo di Kai, oggi tutti han giocato bene. Fortunatamente, c’è stato il VAR in occasione del rigore, almeno gli arbitri possono avere la sicurezza di scegliere la decisione più giusta.”

Foto: sito ufficiale Bayer Leverkusen