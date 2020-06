Bosz: “Dobbiamo vincere per sperare nella Champions. Bellarabi e Bender? Non so se rientreranno”

A pochi giorni dalla gara di domenica contro lo Schalke 04, Peter Bosz, tecnico del Bayer Leverkusen, ha parlato della lotta ad un posto in Champions League: “Nelle ultime settimane lo Schalke ha giocato con molti sistemi diversi e hanno anche messo molti giocatori diversi in posizioni diverse. Sarà dura. Palacios è stato male questa notte, spero si riprenda. Bender e Bellarabi? Non ci saranno e non so se rientreranno per la fine della stagione. Havertz, invece, si è allenato di nuovo con la squadra per la prima volta, ma dobbiamo stare attenti a non rischiarlo troppo. Dobbiamo assolutamente vincere la partita di domenica se vogliamo rimanere in lotta per la Champions League. Il fatto che il Monchenglabah giochi con il Bayern può essere un vantaggio per noi, ma non conta niente se non vinciamo noi.”

Foto: Kicker