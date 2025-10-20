Bosz (allenatore PSV): “Neres? L’ho fatto debuttare all’Ajax, è un grande giocatore. Conte? L’ho già affrontato, so quanto sia difficile sfidarlo”

20/10/2025 | 13:32:47

Il tecnico del PSV, Peter Bosz, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. Queste le sue parole:

“Contro il Napoli per vincere? La volontà di vincere deve esserci sempre da parte nostra, sia che si tratti del Napoli sia che si giochi in Champions League. Sabato abbiamo fatto bene in campionato, ma dovremo ripeterci anche domani contro gli azzurri. Neres? L’ho fatto debuttare all’Ajax. È arrivato da me proveniente dal Brasile. È un grande giocatore. Lang? Se non lo conosci, potresti avere un’immagine un po’ stereotipata di lui, visto che ha molti tatuaggi ed è anche un rapper. Ma io lo conosco bene: è molto gentile, socievole e coinvolto con i compagni di squadra. Se ho parlato di Conte con Perisic? Sì, so che ha giocato a lungo con lui, sia al Tottenham che all’Inter. Io stesso ho già affrontato Conte quando ero al Bayer Leverkusen e so quanto sia difficile sfidarlo. Le differenze tra il calcio italiano e quello olandese? In Olanda giochiamo con calciatori più giovani rispetto al campionato italiano. A volte, anzi, vediamo in Italia dei giocatori provenienti dal nostro campionato. Domani vedrete come abbiamo diversi modi di giocare. Abbiamo già dimostrato di poter offrire grandi prestazioni, come lo scorso anno contro la Juventus”.

Foto: Instagram PSV