Bosz (all. PSV): “Taremi? Non so nulla, non me lo hanno mai proposto”

24/08/2025 | 14:50:10

L’Inter deve risolvere la questione Taremi in uscita, prima della chiusura del mercato. L’attaccante iraniano è stato accostato anche al PSV.

Il tecnico degli olandesi, Peter Bosz, ha così parlato in conferenza stampa: “Taremi? Io non ne so assolutamente nulla. Non so se il suo entourage sia presente qui a Eindhoven. Può darsi, ma non bisogna credere a tutto. Un calciatore non arriverà mai qui senza che io ne sia informato o senza che ne abbiano parlato con me. Certamente conosco Taremi come giocatore. Ma la cosa che mi fa sorridere è che il suo agente è lo stesso che ho io. Sarebbe quindi tutto molto vicino, ma non mi ha mai proposto il ragazzo, né mi ha chiesto cosa ne pensassi. Quando ero al Leverkusen sì, perché Taremi era al Porto, ma qui no. Per questo dico con sincerità che non so nulla e mi sembra poco probabile”.

Foto: Instagram Inter