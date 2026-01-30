Bosz (all. PSV): “Perisic? Secondo me non parte. Ma non decido io”

30/01/2026 | 16:03:32

L’Inter spera di convincere Ivan Perisic a tornare a San Siro entro lunedì. Il tecnico del PSV, però, Peter Bosz, frena.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Non decido io se la rosa rimarrà interamente questa, ma ovviamente vengo informato su tutto e mi dicono a che punto sono le trattative. Io posso dire quello che voglio, ma la mia volontà non è legge… È inutile. Penso quindi che tutti resteranno perché è ciò che desidero, ma nel calcio solitamente non si hanno garanzie”.

Bosz sa che che cosa vuol dire fare il direttore tecnico, visto che ha ricoperto quel ruolo al Feyenoord e non ha intenzione di interferire con ciò che fa Stewart: “Lui si occupa del mercato, sa esattamente quello che succede. So che se dico qualcosa gli darò fastidio e non voglio che ciò accada, mi sono trovato nei suoi panni”.

Foto: Instagram PSV