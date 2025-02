Bosz (all. PSV): “I ragazzi sanno che potevano fare di più, è ancora tutto aperto”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del PSV, Peter Bosz, ha così commentato la sconfitta per 2-1 contro la Juve: “Noi volevamo pressare di più e portare un difensore a centrocampo per andare in avanti, ma questo non è andato bene ad inizio partita, perché Weah era sempre libero. I loro due difensore centrali non sono i migliori in costruzioni, poi dopo abbiamo iniziato a giocare a pallone molto meglio”.

Sui gol subiti: “Noi dobbiamo avere il coraggio di giocare a pallone. Noi non sappiamo giocare solo a palla lunga. Però quella palla andava giocata su De Jong. A questo livello contano i dettagli, sono successe troppe cose a centrocampo e ci sono stati tanti errori. Analizzando il gol primo del portiere si poteva fare molto meglio”.

Poi ha proseguito: “È ancora tutto aperto e anche i ragazzi hanno questo sentimento. I ragazzi sanno che si poteva fare di più. C’è frustrazione? Per noi era una sconfitta non necessaria. Rispetto a 5 mesi abbiamo fatto molto meglio”.

Su Perisic: “Non ha solo fatto gol. Lui è molto intelligente corre per 90′ minuti”.

Su Schouten: “È tornato da un lungo infortunio, adesso sta giocando con un lieve infortunio. Lui può giocare meglio, ma è frustrante per lui giocare con questo problema fisica. Lui può ancora crescere tanto e spero possa arrivare al suo massimo livello”.

foto: Instagram PSV