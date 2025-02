Bosschaart in vista del Milan: “Sfrutteremo il piano che era già stato studiato”

Dopo l’esonero di Priske, il Feyenoord ha scelto come traghettatore della prima squadra Pascal Bosschaart. Il tecnico del club olandese avrà l’arduo compito di preparare in brevissimo tempo la sfida di Champions League contro il Milan. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Avevo già preparato l’allenamento dell’Under 21…ho ricevuto la chiamata del club ieri sera, sono andato allo stadio e da lì le cose sono andate molto velocemente. Per ora è difficile dire cosa troverò, conosco poco il gruppo, anche se l’ho trovato con molto entusiasmo. Ci siamo allenati bene, c’è stata emozione e ci siamo divertiti molto. La preparazione della gara contro il Milan era già iniziata, così di notte mi sono seduto con i miei assistenti e abbiamo cercato di capire dove potevamo migliorare. Metteremo in atto il piano che era già stato studiato. Ogni allenatore ha la propria idea, ma cambiare direzione adesso creerebbe solamente confusione”.

FOTO: X Feyenoord