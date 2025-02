Bosschaart (Feyenooord): “Inter favorita? Anche il Milan lo era…”

Il tecnico del Feyenoord, Pascal Bosschaart, in conferenza stampa ha analizzato il sorteggio degli ottavi di Champions League, che vedrà gli olandesi sfidare l’Inter.

Queste le sue parole: “Ogni squadra che potevamo incontrare adesso sarebbe stata speciale. Quando arrivi lì, ogni partita è molto speciale. Tornare a Milano è ovviamente una bellissima esperienza. Le probabilità sono difficili da stimare, perché tutti ci davano poche possibilità contro il Milan. Se vedi come abbiamo giocato, ora puoi anche dire che non andiamo lì tanto per giocare la sfida”.

La squadra è cresciuta: “Spero di lasciare il club in buone condizioni (è stato nominato allenatore ad interim. Il nuovo tecnico potrebbe essere Van Persie). Sono intervenuto e qualcosa doveva succedere molto rapidamente. Ho la sensazione che i ragazzi siano di buon umore e che anche la società lo sia. È un dato di fatto che abbiamo infortuni, ma ho la sensazione che siamo dal lato positivo. Sono molto contento di questo”.