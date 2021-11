Bosnia, Pjanic escluso dopo la comparsa di foto in cui beve e fuma in un bar

Nella gara di questa sera fra Bosnia e Ucraina spicca l’assenza del centrocampista Miralem Pjanic. L’ex di Juventus e Roma infatti è stato escluso dalla Nazionale a causa di alcune foto che lo ritraggono a bere e fumare narghilè in un bar con amici la sera prima della sfida contro la Finlandia, vinta dagli scandinavi per 3-1, in cui il centrocampista è uscito fra i fischi dei tifosi dopo una prestazione decisamente sotto tono.

Foto: Instagram personale Pjanic