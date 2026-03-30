Bosnia-Italia, le probabili formazioni

30/03/2026 | 23:36:10

Si arriva all’attesa gara di domani, la finale playoff per l’accesso al Mondiale americano 2026. L’Italia va in Bosnia per centrale la qualificazione a un Mondiale dopo 12 anni di assenza clamorosi.

Per la Bosnia, possibile 4-4-2 per Barbarez. Recuperato l’atalantino Kolasinac, che agirà sulla sinistra. In difesa ci sarà il calciatore del Sassuolo Muharemovic. In attacco Demirovic-Dzeko.

In casa italiana, Gattuso dovrebbe riproporre la stessa formazione che ha battuto in semifinale l’Irlanda del Nord. Coppia d’attacco Kean e Retegui, con Pio Esposito inizialmente in panchina. Politano a destra è favorito su Palestra, anche per l’esperienza. Nessun altro ballottaggio, stesso 11 di Bergamo.

Queste le probabili formazioni:

Bosnia ed Erzegovina (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Sunjic, Tahirovic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko. Ct: Barbarez.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct. Gattuso

Foto: X Italia