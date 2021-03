Bosnia, il ct Petev positivo al Covid. Negativi invece i giocatori

Come annunciato dalla federazione bosniaca, il tecnico della Nazionale Ivaylo Petev è risultato positivo al Covid-19. Questo il comunicato sul sito della Nazionale della Bosnia: “Dopo il ritorno della nostra squadra dalla Finlandia, sono stati effettuati regolari test ufficiali per il virus SARS-CoV-2. I risultati sono arrivati, tutti i giocatori testati sono negativi così come i membri dello staff professionale, ma il selezionatore Ivaylo Petev ha ricevuto un test positivo per il virus corona. Petev è risultato negativo negli ultimi due test, quindi è impossibile dire dove e quando si è infettato. Il selezionatore si sente bene e non ha sintomi della malattia.”

Foto: Dinamo twitter