Bosnia, festa dei tifosi al ritorno dal Galles. Ma Dzeko e compagni scappano ad allenarsi

27/03/2026 | 16:10:38

La Bosnia è rientrata oggi a Sarajevo dopo il trionfo ai rigori sul Galles, ad accoglierla all’aeroporto erano presenti tantissimi tifosi festanti ed entusiasti per il risultato ottenuto. Per Edin Dzeko e compagni però c’è stato poco tempo per prestarsi alle celebrazioni, visto che il gruppo è andato immediatamente in ritiro per iniziare a preparare l’impegno contro l’Italia di Gattuso, in programma martedì. Intanto i biglietti per la partita, come annunciato dalla federazione bosniaca, sono andati tutti venduti.

x uefa pro