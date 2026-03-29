Bosnia ed Erzegovina, recuperato l’atalantino Kolasinac. Ci sarà contro l’Italia

29/03/2026 | 21:11:10

Buone notizie per la Bosnia ed Erzegovina, che è tornata ad allenarsi, a Sarajevo, in vista della finale playoff contro l’Italia. La nazionale allenata da Sergej Barbarez ha ripreso oggi i lavori, con notizie che fanno sorridere la Nazionale balcanica. Tutti i giocatori sono convocati, secondo quanto riferito da fonti locali, sono a disposizione, e nessuno lamenta infortuni. Tra questi, di conseguenza, c’è anche l’atalantino Sead Kolasinac, uscito dolorante dalla semifinale. Un recupero importante per gli avversari degli Azzurri.

Foto: X Atalanta