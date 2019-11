Bosnia, comunicato su Pjanic: “Problema all’adduttore”. Salterà il Liechtenstein

Miralem Pjanic ieri sera ha rimediato un infortunio muscolare durante la sfida contro l’Italia di Mancini. Intanto, come riporta la Federcalcio bosniaca, il centrocampista della Juventus salterà la prossima gara con Liechtenstein. Di seguito il comunicato ufficiale: “Pjanic, vittima di un infortunio all’adduttore, è uscito al minuto 77 della sfida valida per le qualificazioni al campionato Europeo persa per 3-0 contro l’Italia, a causa di un problema all’adduttore, e salterà il prossimo incontro”.

Foto: Daily Star