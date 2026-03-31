Bosnia ai Mondiali, Italia sconfitta ai rigori (5-2 dcr). Azzurri in dieci dal 41′ (espulso Bastoni)

31/03/2026 | 23:37:58

L’Italia non andrà ai Mondiali per la terza volta consecutiva. La Bosnia vince ai rigori 4-1 dopo l’1-1 dei regolamentari. Bosnia–Italia finisce 1-1 al termine dei regolamentari. Partita che si sblocca dopo 13′. Kean riceve e allarga, poi il portiere Vasilj sbaglia clamorosamente servendo Barella che è bravissimo a girare subito verso Kean che calcia di prima e sblocca la partita. Le cose si complicano al 41′. Bastoni ferma in maniera irregolare Memic e viene espulso, cambia tutto a Zenica. Il difensore dell’Inter interviene in ritardo da ultimo uomo su Memic e Turpin estrae il cartellino rosso. Retegui lascia il posto a Gatti. All’81’ pareggia la Bosnia. Tabakovich risolve una mischia complessa: Dzeko sovrasta Mancini, Donnarumma si supera ancora ma sul tap-in Tabakovich va a segno. Non bastano neanche i supplementari. Si va ai rigori. Tahirovic gol. Pio Esposito sbaglia. Tabakovic segna. Tonali segna. Aljabegovic segna. Cristante sbaglia. Bajraktarevic segna.

foto x italia