Boscaglia: “Palermo la mia scelta, mai stata in discussione”

Come vi abbiamo anticipato ormai diversi giorni fa, Roberto Boscaglia è il nuovo allenatore del Palermo, dopo l’esperienza all’Entella. Queste le sue prime parole ufficiali da allenatore dei rosanero: “Sono felice di essere qui, sono siciliano e Palermo è la squadra per eccellenza. Palermo non è la prima scelta, ma la scelta. Avevo un contratto con l’Entella, si è perso tempo per questo. Ma la voglia di venire qui non è mai stata in discussione”.

Foto: sito ufficiale Palermo