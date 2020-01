Borussia, Zorc blinda Akanji: “Non intendiamo cederlo”

Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato ai microfoni di Waz blindando Manuel Akanji, finito nel mirino di diversi club, tra cui il Lione: “Non abbiamo il bisogno di dover fare alcuna operazione di mercato. Se ci sarà la possibilità, dovrà essere importante sul piano sportivo ed economico. Questo vale per potenziali cessioni, così come per gli acquisti. Dobbiamo pensarci molto attentamente. Non intendiamo cedere Akanji”.