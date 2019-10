Problemi in casa Borussia Dortmund, si ferma Roman Burki. Il portiere svizzero ha rimediato un infortunio al ginocchio durante la sfida contro il Borussia Gladbach scontrandosi con un avversario e nelle prossime ore si sottoporrà ad esami strumentali. Burki, dunque, è in dubbio per la gara di Champions League contro l’Inter.

Foto: Borussia Dortmund Twitter