Borussia Mönchengladbach-Manchester City, le formazioni ufficiali
24.02.2021 | 19:53
Il Borussia Mönchengladbach sfida il fortissimo Manchester City nell’andata degli ottavi di finale di Champions League al Borussia Park Stadion.
Queste le formazioni ufficiali:
BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-5-2): Sommer; Elvedi, Zakaria, Ginter; Lainer, Neuhaus, Kramer, Hofmann, Bensebaini; Pléa, Stindl. All. Rose.
MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Rúben Dias, Cancelo; Gundogan, Rodri, Foden; Sterling, Gabriel Jesus, Bernardo Silva. All. Guardiola.
Foto: Twitter Mönchengladbach