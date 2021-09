Borussia Mönchengladbach, il ds Eberl blinda Zakaria: “Vogliamo convincerlo a restare”

Il direttore sportivo del Borussia Mönchengladbach, Max Eberl, si è soffermato sul futuro del centrocampista svizzero Denis Zakaria, in scadenza di contratto e accostato anche alla Roma. Il dirigente, nel corso di un’intervista a Sky Sport Deutschland, ha ammesso: “Faremo di tutto per presentare l’offerta adeguata al giocatore che poi sarà accettate, il calciatore sa quanto è importante per noi. Vogliamo convincerlo che restare con noi è il passo giusto”.

Foto: Twitter Euro2020