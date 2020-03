Borussia, l’ad Cramer: “Economicamente siamo in una situazione difficile, ma torneremo alla normalità”

Carsten Cramer, amministratore delegato del Borussia Dortmund, ha parlato ai tifosi attraverso i propri canali social in merito all’attuale situazione: “L’intero sistema calcistico è in grave pericolo, ma questo non deve farci preoccupare. Stiamo lavorando per trovare soluzioni che permettano al Borussia e a tutto il calcio tedesco di uscire da questa crisi. Tutti siamo chiamati a fare dei sacrifici per senso di responsabilità e i giocatori lo hanno capito. Giocare senza tifosi è una condizione inimmaginabile, ma allo stesso tempo potrebbe essere l’unica possibilità per tornare in campo e iniziare il percorso verso la normalità”.