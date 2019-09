Borussia, il ds Zorc: “United-Sancho? C’è stato un incontro, ma per ora non parte”

Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’interesse del Manchester Uniter per Jadon Sancho, gioiello inglese ex City. Queste le sue dichiarazioni all’interno del documentario Inside Borussia Dortmund: “Manchester United-Sancho? È un argomento caldo. I suoi agenti hanno incontrato lo United ma hanno riportato sia la nostra volontà di cedere il giocatore sia quella del ragazzo di voler rimanere a Dortmund”.

Foto: Sancho Twitter personale