Borussia Dortmund, ufficiale l’arrivo del giovane Morey

Mateu Morey è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. A rendere nota la notizia è lo stesso club tedesco, attraverso i propri canali ufficiali di comunicazione. Il talentuoso e promettente terzino destro arriva in Germania a parametro zero, dopo non aver trovato l’accordo con il Barcellona per il proprio rinnovo.

🤝 Neuzugang für #BVBII: Chris Führich kommt vom @fckoeln und ergänzt unsere U23 ab der kommenden Saison. Herzlich willkommen! pic.twitter.com/oPrRaBLOSL — Borussia Dortmund (@BVB) June 19, 2019

Foto: twitter ufficiale Borussia Dortmund